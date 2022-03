1. FC Köln mit Sondertrikot "Stop War"

Der 1. FC Köln tritt am Sonntag im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim mit einem Sondertrikot mit der Aufschrift „Stop War“ an.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln tritt am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim mit einem Sondertrikot mit der Aufschrift „Stop War“ an.

"Nach der Teilnahme an der Friedensdemo am Rosenmontag wird die FC-Familie im Zuge des Heimspiels am Sonntag unter anderem mit dem Sondertrikot ein weiteres deutliches Zeichen an den russischen Präsidenten Wladimir Putin senden, diesen verbrecherischen Krieg sofort zu beenden", sagte Kölns Geschäftsführer Philipp Türoff. Es wird zudem weitere Symbole im Stadion pro Ukraine geben.