Auch Bietigheim in Quarantäne: Drei weitere DEL-Spiele abgesagt

Nächster Corona-Ausbruch in der DEL © AFP/GETTY IMAGES/SID/PATRICK SMITH

Nächster Corona-Ausbruch in der Deutschen Eishockey Liga: Nur einen Tag nach den Schwenninger Wild Wings und den Eisbären Berlin sind die Bietigheim Steelers auf behördliche Anweisung in die Quarantäne geschickt worden. Das gab die DEL am Freitagmittag bekannt.