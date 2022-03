Vitali und Wladimir Klitschko warnen vor Atom-Katastrophe im Ukraine-Krieg

Ein durch den russischen Krieg gegen die Ukraine verursachter Brand in Europas größtem Atomkraftwerk besorgt die Welt - und die ehemaligen Box-Brüder Vitali und Wladimir Klitschko warnen eindringlich vor einer Katastrophe.

„Wenn der Krieg in der Ukraine nicht JETZT GESTOPPT WIRD, wird die Welt ein weiteres Tschernobyl/Fukushima erleben, in Kombination“, posteten die Klitschkos in der Nachricht auf ihrem Twitter-Account: „Die Ukraine hat vier Atomkraftwerke und die russische Arme schießt mit Raketen und wirft Bomben direkt daneben. Schaut nicht weg, stoppt die russische Invasion JETZT.“