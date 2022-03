FC Bayern: PK LIVE mit Julian Nagelsmann vor Bayer Leverkusen

Der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen zum Top-Spiel am Samstag. Zuvor spricht Trainer Julian Nagelsmann über den Gegner, die Verletzten-Situation und Niklas Süle.

+++ Nagelsmann über den Geist der Mannschaft +++

„Die Stimmung in der Mannschaft ist deutlich besser als in den Wochen davor. Die Jungs sind sehr gut drauf, der Geist ist wieder deutlich angenehmer. In den sehr wichtigen Spielen waren wir da. Jetzt kommen spannende und wichtige Spiele auf uns zu.“