Bundesliga: FSV Mainz gegen Borussia Dortmund wegen Corona-Ausbruch verlegt

Von 19 positiven Tests war am Donnerstag die Rede gewesen . Wie viele Profis betroffen sind, war zunächst nicht bekannt geworden. Am Freitag klärte Vorstand Christian Heidel dann auf. Positiv getestet seien 13 Spieler und sechs weitere Personen aus dem Umkreis. Auch Trainer Bo Svensson gehöre zu den Infizierten.

Mainz erwartet Spielabsage

Gegner Dortmund sagte derweil am Freitag, „da wir aktuell davon ausgehen müssen, dass Mainz - BVB abgesagt wird“, seine obligatorische Pressekonferenz in der ab.

„Wir haben den BVB am Donnerstag direkt über die Problematik informiert“, meinte Heidel: „Da ist Verständnis, wir sitzen alle in einem Boot. Der BVB versteht, dass wir mit einer Mannschaft, die man nicht Mannschaft nennen kann, nicht antreten wollen. Wir haben in der Kommunikation mit dem BVB keine Probleme. Sie werden die Entscheidung, wenn die DFL so trifft, akzeptieren.“