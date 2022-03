Handball: Mit Kohlbacher und zwei Neuen gegen Ungarn

Mit Rückkehrer Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) sowie den zwei Neulingen Tim Zechel (Erlangen) und Veit Mävers (Hannover) geht Handball-Bundestrainer Alfred Gislason die nächsten beiden Länderspiele gegen Ungarn (19. und 20. März) an. Gislason nominierte 19 Spieler für den Kader, der zudem ab dem 14. März eine Lehrgangswoche absolviert. Die Spiele gegen Ungarn in Gummersbach und Kassel sind die ersten Auftritte des DHB-Teams nach der von Corona überlagerten EM im Januar.

Ob Mävers tatsächlich sein Debüt feiern kann, ist allerdings noch unklar. Der Mittelmann befindet sich derzeit noch in Corona-Quarantäne. "Ob er in Kürze erstmals zur A-Nationalmannschaft stoßen kann, wird nach Mävers Wiedereinstieg ins Hallentraining in enger Abstimmung mit der TSV Hannover-Burgdorf entschieden", hieß es in einer Mitteilung. - Das Aufgebot der Handball-Nationalmannschaft: