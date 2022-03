Bochum gegen Fürth ohne Tesche und Locadia

Nach dem bitteren Pokal-Knockout in letzter Minute will der VfL Bochum einen Pflichtsieg in der Fußball-Bundesliga feiern.

Nach dem bitteren Pokal-Knockout in letzter Minute will der VfL Bochum einen Pflichtsieg in der Fußball-Bundesliga feiern. Das Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werde allerdings "ein hartes Stück Arbeit", warnte Trainer Thomas Reis.