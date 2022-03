Dresden: Capretti will "Potenzial herauskitzeln"

Der neue Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden, Guerino Capretti, geht optimistisch in sein Premierenspiel am Sonntag.

Der neue Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden, Guerino Capretti, geht optimistisch in sein Premierenspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) - auch wenn der Gegner Tabellenführer Werder Bremen heißt. "Wir sind für Werder natürlich eine kleine Wundertüte, denn bei einem neuen Trainer weiß man nie genau, wie der Gegner spielt", sagte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag. Capretti ist Nachfolger des am Dienstag entlassenen Alexander Schmidt.