Wechsel zum FC Bayern? Gerüchte um Brasilianer Antony von Ajax - das ist dran

SPORT1 weiß, dass der Name des Flügelflitzers von Ajax Amsterdam tatsächlich schon an der Säbener Straße diskutiert wurde – zuletzt im vergangenen Sommer, als ein Abschied von Kingsley Coman kurzzeitig im Raum stand. Heiß war das Thema jedoch nie. Und ist es auch jetzt nicht.

Antony glücklich in Amsterdam - Wechsel dennoch möglich

Generell will sich die Spielerseite derzeit nicht mit einem möglichen Transfer befassen. „Ajax ist ein großartiges Projekt für Antony. Er ist in Amsterdam sehr glücklich“, stellt Pedroso klar.

Der 22-Jährige steht noch bis 2025 beim niederländischen Meister unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abschied ist dennoch nicht ausgeschlossen. Der trickreiche Linksfuß (11 Tore und 9 Vorlagen in 29 Pflichtspielen in dieser Saison) weckt europaweit Begehrlichkeiten. „Ich kann nicht sagen, was im Sommer passiert. Es ist zu früh, um darüber zu sprechen“, sagt Pedroso. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)