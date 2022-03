LEC: Rogue und Fnatic dominieren

Anzeige

Die LEC ist Europas höchste europäische League-of-Legends-Spielklasse © Riot Games

In der LEC lassen die großen Teams ihre Muskeln spielen. Wer ist auf dem Weg in die Playoffs und wo ist eigentlich Schalkes LoL-Team?

Der Spring Split bildet den Auftakt in das kompetitive League-of-Legends-Jahr 2022. Zehn Teams in der europäischen LEC nehmen am Turnier teil, die besten sechs ziehen in die Playoffs ein.

Kurz vor dem Ende der Vorrunde kristallisieren sich die Favoriten auf den Gesamtsieg immer mehr heraus. Rogue belegt derzeit den Platz an der Spitze, mit einem 12:3 und 80% gewonnenen Spielen ist die Organisation aus den USA derzeit ein ganz heißer Titelanwärter.

Auch Fnatic – zuletzt Runner-Up in den Summer Playoffs des vergangenen Jahres – weist mit einem 11:4 und 73% Siegquote eine tolle Statistik vor. Besonderes Augenmerk darf derweil beim drittplatzierten Misfits Gaming auf Mid Laner Vincent ‚Vetheo‘ Berrié gelegt werden. Schon neun Mal wurde er zum Spieler des Spiels gekürt und führt damit diese Bestenliste an. Der 19-jährige Franzose, der seit 2020 in der Organisation spielt, ist dabei sein Team mit konstanten Leistungen in die Playoffs zu führen.

LEC Spring Playoffs mit 200.000 Euro Preispool

Seit 2017 gibt es in dem europäischen LoL-Turnier rund 200.000 Euro an Preisgeldern zu gewinnen. Die Vorjahressieger MAD Lions enttäuschen in dieser Spielzeit. Aktuell rangieren sie auf dem siebten Platz und haben nur noch minimale Restchancen auf den Einzug in die Playoffs.