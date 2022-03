Ceferin kritisiert neue Super-League-Pläne: „Leben in einer Parallelwelt“

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat die Befürworter eines erneuten Anlaufs zur Gründung einer Super League scharf kritisiert. „Ich habe es satt. Zuerst haben Sie diese unsinnige Idee mitten in einer Pandemie lanciert. Jetzt lesen wir jeden Tag Artikel, dass sie eine weitere Idee mitten im Krieg einführen wollen“, sagte der Slowene bei einer Veranstaltung der Financial Times in London: „Sie leben offensichtlich in einer Parallelwelt.“