Biathlon-Weltmeister Dmytro Pidruchnyi ist in den Krieg gezogen Biathlon-Weltmeister in den Krieg gezogen

Novum für ALBA: Berliner setzen Zeichen für Ukraine

Dmytro Pidruchnyi kämpft in seiner ukrainischen Heimat gegen die Armeen aus Russland. Jetzt hat der Biathlet auf Instagram ein Update gegeben.

Pidruchnyi ist nach Angriffskrieg von Wladimir Putins Russland gegen seine Heimat in den Wehrdienst eingetreten, nun hat sich der Verfolgungs-Weltmeister von 2019 aus dem Kriegsgebiet gemeldet. „Ich bin derzeit in meiner Heimatstadt Ternopil und diene in der Nationalgarde der Ukraine. Dieses Foto wurde während des Luftalarms aufgenommen“, schrieb er auf Instagram.

Unter seinem Post finden sich viele solidarische Kommentare von Kolleginnen und Kollegen. So kommentierte beispielsweise Benedikt Doll: „Bleib stark.“ Auch Franziska Preuß, Lisa Theresa Hauser und Tiril Eckhoff wünschten ihm viel Kraft.

Solidarität im Biathlon-Weltcup

Seinen Respekt für diese Entscheidung drückte auch der Norweger Johannes Thingnes Bö aus. „Dass er an der Front steht und sich um seine Stadt kümmert und sein Volk beschützen will, ist so stark“, sagte er der norwegischen Fernseh-Sender NRK.

In dieselbe Kerbe schlug auch Erik Lesser im Interview mit dem ZDF: „In so einer Situation erst mal nach Hause zu reisen und dann die Olympiauniform gegen die Militäruniform zu tauschen, um dann Familie, Freunde und dein Land zu verteidigen - das will ich mir nicht ausmalen.“

Beim aktuell stattfindenden Weltcup in Kontiolahti drücken zudem zahlreiche Sportlerinnen und Sportler ihre Solidarität mit dem Menschen in der Ukraine aus.

Bei der Staffel der Frauen am Donnerstag trugen viele Biathletinnen blau-gelbe Herzen auf ihrer Ausrüstung. Eckhoff trug zudem ein Stirnband mit der Aufschritt „No war please“ (Bitte kein Krieg).