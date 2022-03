Bundesligisten locken Bayern-Talent Alex Timossi Andersson

Es besteht „großes Interesse“ an ausgeliehenem Offensivspieler des FC Bayern. 21-Jähriger sammelt bereits zehn Scrorerpunkte in dieser Saison.

Der Offensivspieler gehört dem FC Bayern und ist aktuell an Austria Klagenfurt ausgeliehen. Geschäftsführer Matthias Imhof verriet Sky Sport Austria , dass mehrere Bundesligisten den 21-Jährigen auf dem Zettel haben.

„Der Alex gehört Bayern. Es gibt sehr großes Interesse aus der deutschen Bundesliga an ihm. Da werden wir schwer mithalten können“, erklärt Imhof. Wer zu diesen Teams zählt, ließ der ehemalige Spieler des TSV 1860 München offen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Führt ein Weg an Gnabry und Co. vorbei?

Der Schwede steht noch bis 2023 bei den Münchenern unter Vertrag und fühlt sich auf dem Flügel zu Hause. Dort hätte er allerdings in München starke Konkurrenz mit Leroy Sané, Serge Gnabry oder Kingsley Coman. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Im Team von Peter Pacult gesetzt

In der laufenden Saison ist der Schwede auf dem rechten Flügel in der Mannschaft von Peter Pacult gesetzt und erzielte in 21 Partien vier Tore und gab sechs Vorlagen.