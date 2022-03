Niko Springer bei UK Open 2022: Hier spricht die neue deutsche Darts-Hoffnung

Niko Springer: In erster Linie ist es ein Traum, jemals auf einer solchen Bühne zu spielen. Natürlich war ich überglücklich, konnte das Ganze direkt danach noch nicht fassen. Aber jetzt realisiere ich langsam, was da eigentlich passiert ist. Das ist eben für mich nicht etwas, das tagtäglich stattfindet.

Darts-Talent Springer: „Ein bisschen überfordert“

Springer: Ganz ausblenden kann man das nicht. Es für mich gut, dass ich unterstützt wurde, aber genauso blöd ist es, auf der anderen Seite zu stehen, wenn man ausgebuht oder ausgepfiffen wird. Da sollte doch bitte der Fairplay-Gedanke im Vordergrund stehen. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass der ein oder andere Spieler sauer war. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass so etwas vorgefallen ist. In einer derartigen Situation war ich selbst zwar noch nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht einfach und ein klarer Nachteil ist.

Wenig Vorbereitungszeit für die UK Open

Springer: Das ging jetzt alles ein bisschen schnell. Klar, ich habe mich zunächst auch auf Riesa vorbereitet. Dass es aber direkt so gut läuft, hatte ich nicht erwartet. Viel Zeit, mich auf das Major-Turnier vorzubereiten, gibt es nicht. Aber als ich vor ein paar Monaten erfahren habe, dass ich mich über die PDC European Development-Rangliste für die UK Open qualifiziert habe, ging damit natürlich auch ein Traum in Erfüllung: Bei einem Major dabei zu sein und sich mit den besten Spielern der Welt zu messen - darauf freue ich mich besonders.

Springer: Erst mal versuche ich mich so gut es geht zu verkaufen. Mir ist es wichtig, dass ich mein gewohntes Spiel abrufe und ein gutes Gefühl an den Tag lege, dann kommt der Rest schon von alleine. So schaue ich von Spiel zu Spiel. Ich setze mir kein konkretes Ziel, beispielsweise ins Viertelfinale zu kommen. Jeder der Teilnehmer hat grundsätzlich das Potenzial, auch zu gewinnen. Deswegen hat das für mich auch mit Respekt zu tun, also die Gegner zu würdigen und keine hohen Ansprüche zu stellen.