Peinlicher NBA-Tiefpunkt für LeBron James: Lakers verlieren alle Spiele gegen Clippers

LeBron James und Co. haben die nächste empfindliche Niederlage erlitten. Zum zweiten Mal in der NBA-Historie gelingt den L.A. Clippers ein „Season Sweep“.

Die Los Angeles Lakers haben in der NBA die nächste empfindliche Niederlage erlitten - und damit auch in der Rivalität mit dem Lokalkonkurrenten einen Tiefpunkt erreicht.

Das starbesetzte Team um LeBron James unterlag den Los Angeles Clippers mit dem deutschen Nationalspieler Isaiah Hartenstein 111:132, der Weg in die Playoffs wird für die Lakers immer steiniger. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Clippers fügen Lakers zweiten „Season Sweep“ zu

Die Clippers vollendeten mit dem Sieg einen „Season Sweep“: Alle vier Duelle mit den Lakers sind nun an den Stadtrivalen gegangen, zum zweiten Mal in der gemeinsamen Geschichte der beiden Teams aus L.A.

Zuvor war dies den Clippers seit ihrem Umzug aus Buffalo nach Kalifornien im Jahr 1978 (ursprünglich nach San Diego) nur einmal gelungen: In der Spielzeit 2012/13, als die Clippers ihre bis dahin erfolgreichste Zeit in der NBA hatten, gab es gegen Kobe Bryant und Co. ebenfalls vier Siege - während LeBron James noch beim damaligen Meister-Team Miami Heat aktiv war.