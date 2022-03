2. Liga: SV Werder Bremen – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 13:30 Uhr)

Die beste Mannschaft der Rückrunde, Werder, empfängt Dynamo Dresden. Zuletzt kam Bremen zu einem 3:2-Erfolg über den Hamburger SV. Am vergangenen Samstag ging Dresden leer aus – 0:1 gegen den SV Darmstadt 98. Partout keine Probleme hatte SG Dynamo Dresden im Hinspiel gehabt, als man einen 3:0-Sieg holte.

Nachdem der SV Werder Bremen die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt das Heimteam aktuell den ersten Rang. Mit 45 Punkten steht Werder auf dem Platz an der Sonne. Die Stärke von Bremen liegt in der Offensive – mit insgesamt 47 erzielten Treffern. Der SV Werder Bremen wartet mit einer Bilanz von insgesamt 13 Erfolgen, sechs Unentschieden sowie fünf Pleiten auf.