3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SV Meppen (Sonntag, 13:00 Uhr)

Entgegen dem Trend – der SV Meppen schafft in den letzten fünf Spielen nicht einen Sieg – soll für den Gast im Duell mit dem 1. FC Saarbrücken wieder ein Erfolg herausspringen. Saarbrücken siegte im letzten Spiel gegen Türkgücü München mit 5:1 und liegt mit 46 Punkten weit oben in der Tabelle. Am letzten Spieltag nahm Meppen gegen den VfL Osnabrück die elfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.