2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Ingolstadt will im Spiel bei der Fortuna nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich Düsseldorf kürzlich gegen den SSV Jahn Regensburg zufriedengeben. Am letzten Spieltag nahm der FC Ingolstadt 04 gegen den FC St. Pauli die 15. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Fortuna Düsseldorf siegte nur knapp mit 2:1.