FC Barcelona oder Real Madrid: Der Transfer-Wahnsinn um Erling Haaland nimmt Fahrt auf

Immer wieder gibt es Gerüchte um BVB-Stürmer Erling Haaland. Gerade in Spanien überschlagen sich aktuell die Medienberichte über einen möglichen Wechsel.

Noch ist die aktuelle Saison bei weitem nicht auf die Zielgerade eingebogen, trotzdem scheint der Poker um einen Sommer-Wechsel von BVB-Stürmer Erling Haaland jetzt so richtig Fahrt aufzunehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Am aktuell verletzten Norweger sollen alle europäischen Top-Klubs interessiert sein. Wohin er wechselt, ist weiterhin offen.

In Spanien überschlagen sich aktuell die Meldungen: Haaland werde sicher in La Liga wechseln. Nur über das genaue Ziel sind sich die Zeitungen nicht einig. Im Zentrum der Berichte stehen natürlich die Rivalen FC Barcelona und Real Madrid.

Traf sich Xavi mit Haaland in München?

Das Gehalt solle gestaffelt werden und sich jährlich steigern. So könnte der 21-Jährige im ersten Jahr 20 Millionen, im zweiten Jahr 30, im dritten Jahr 40 und im vierten und fünften Jahr zwischen 50 und 55 Millionen Euro verdienen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Zeitung beruft sich zudem auf Quellen der L‘Esportiu , nach denen sich Haaland am vergangenen Dienstag sogar schon mit Barcas Cheftrainer Xavi getroffen habe. Dieser sei extra nach München geflogen, um sich dort mit dem Angreifer zu treffen und ihm seine Pläne vorzustellen.

Parkt Real Madrid Haaland noch ein Jahr beim BVB?

Die in Madrid angesiedelte As ist sich dagegen sicher, dass sich Haaland für Real Madrid entschieden hat. Sie titelt am Donnerstag: „Erling Haaland sagt Ja zu Madrid!“