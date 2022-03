Tennis: Korpatsch verpasst Viertelfinale von Lyon

Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Lyon im Achtelfinale ausgeschieden.

Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Lyon im Achtelfinale ausgeschieden. Die Qualifikantin aus Hamburg musste sich am Donnerstagabend der an Position fünf gesetzten Italienerin Jasmine Paolini 1:6, 2:6 geschlagen geben.