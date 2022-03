Darts: Premier League 4. Spieltag in Exeter mit Peter Wright, Gerwyn Price, Michael van Gerwen und Gary Anderson

Bislang konnte sich der Schotte in der Premier League noch nie gegen Gerwyn Price durchsetzen - bis zum 4. Spieltag der diesjährigen Cazoo Darts Premier League. In Exeter gelang Snakebite ein klarer 6:2-Sieg gegen den Waliser und zog damit souverän ins Halbfinale ein. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Vor allem sein konstantes Scoring brachte dem Schotten im Duell der beiden Rivalen um die Nummer eins in der PDC Order of Merit den entscheidenden Vorteil. Zwar gelangen ihm - ebenso wie Price - nur zwei 180er, dafür punktete er aber gleich 14-mal jenseits der 140 Punkte. Seinem Gegenüber gelang dies nur sechsmal.

Damit setzte Wright auch ein wichtiges Ausrufezeichen. Zwar zählt die Premier League nicht in die Order of Merit, nach zuletzt zwei Pleiten in Folge gegen Price bewies er nun aber sich und dem Publikum, dass mit ihm weiter im Duell mit dem Iceman zu rechnen sei. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)