NFL-Transferticker: Alle Gerüchte, Trades, Transfers mit Rodgers, Adams, Wilson NFL-Transfers: Superstar zu haben

Packers holen deutschen NFL-Profi

SPORT1

Die NFL-Saison 2022 steht schon wieder in den Startlöchern. In der Free-Agency und Trade-Phase wollen die Teams den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen. SPORT1 zeigt alle Trades und Gerüchte.

Vorhang auf für die NFL-Saison 2022!

Am 14. März ist die Jagd auf den Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams endgültig eröffnet. Ab diesem Tag dürfen die Teams mit den Agenten der Spieler Gespräche führen.

Mit dem 16. März ist die Free Agency und Trade-Phase dann endgültig eröffnet und Verträge können unterschrieben werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Auch in diesem Jahr sind wieder große Namen auf dem Free-Agency-Markt unterwegs. Doch Davante Adams dürfte sie alle überstrahlen. Der Wide Receiver der Green Bay Packers machte bereits klar, dass er der bestbezahlte Spieler auf seiner Position werden möchte. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

SPORT1 gibt im Trade-Ticker einen Überblick über fixe Deals und Gerüchte.

+++ Giants offen für Barkley-Trade +++

Im Draft 2018 hatten die New York Giants Saquon Barkley als Nummer zwei ausgewählt. Nun könnte der 25-Jährige, zwischenzeitlich zum Superstar und einem der besten Running Backs der Liga aufgestiegen, der Gehaltsobergrenze zum Opfer fallen.

„Ich bin für alles offen“, erklärte Giants-GM Joe Schoen beim NFL Scouting Combine und legte noch nach: „Wir sind in einer Situation, in der wir leider unter die Gehaltsobergrenze kommen müssen, und wir sind in keiner sehr guten Situation. Ich werde nicht zu jedem Deal ja sagen, aber ich werde definitiv zuhören und offen sein für Situationen, die für die New York Giants am besten sind.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

12 Millionen Dollar muss der neue GM der Giants einsparen, um unter die Obergrenze zu kommen. Barkley konnte auch wegen eines Kreuzbandrisses in 49 möglichen Spielen seit 2019 lediglich 21 Einsätze verbuchen. Dazu kam der Running Back in den vergangenen beiden Spielzeiten auf lediglich 3,5 Yards pro Lauf und vier Touchdowns.

Wie ein möglicher Deal aussehen könnte, darüber hat sich Schoen allerdings noch keine genauen Gedanken gemacht. „Egal, ob es darum geht, Spieler gegen Spieler zu tauschen. Ich höre mir alles an.“

+++ Packers bereiten Angebot für Rodgers vor +++

Es erhärtet sich immer mehr der Eindruck, dass Aaron Rodgers zum Top-Verdiener in der NFL aufsteigen will. So bereiten die Packers bereits ein Angebot vor. (BERICHT: Gehen oder bleiben - was macht Rodgers?)

„Es ist noch nichts fix, aber beide Seiten reden miteinander“, sagte NFL-Insider Ian Rapoport am Dienstag beim NFL Network.

Der General Manager der Packers, Brian Gutekunst, bestätigte im Rahmen des NFL Combine die Planungen, gab sich aber angesichts eines möglichen Abgangs relativ entspannt. „Es ist nicht anders wie in den letzten Jahren, denn in dieser Zeit gibt es viele Unbekannten“, erklärte er den anwesenden Journalisten.

Rodgers, der im Draft 2005 in der ersten Runde von den Packers ausgewählt wurde, führte die Cheeseheads in der Saison 2010 zum Super-Bowl-Triumph. Dazu wurde der Kalifornier zum Super-Bowl-MVP gewählt. In der vergangenen Spielzeit wurde er zum vierten Mal zum MVP der Regular Season gekürt.

+++ Seahawks werden bei Wilson deutlich +++

Pete Carroll, Trainer der Seattle Seahawks, erklärte, dass das Team „keine Absicht“ habe, Star-Quarterback Russell Wilson zu verkaufen.

Allerdings wisse er auch, dass es zu dieser Jahreszeit zu jedem Spieler Gerede und Gerüchte gebe. „Wir reden über jeden. Und das ist ganz normal, dass wir Gespräche mit Teams über alle Spieler führen - besonders über die großen Spieler - und das hat sich nicht geändert. Das war in jedem Jahr, in dem wir hier waren, gleich. Es ist also das Gleiche wie immer.“

Dennoch stellte er nochmal klar, dass das Team nicht plane, Wilson zu verschiffen. Der 33-Jährige wurde im Draft 2012 in der dritten Runde ausgewählt und spielte bislang nur für die Seahawks in der NFL. Sein Vertrag in Seattle läuft zwei Saisons.

