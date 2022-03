Deutsche Rugby-Geschichte: Anton Segner will in Neuseeland für All Blacks spielen

Anton Segner (am Ball) wagte mit 15 Jahren den Schritt nach Neuseeland © Imago

Noch kennt beinahe niemand in Deutschland Anton Segner. In Neuseeland aber ist der Frankfurter auf dem Weg zum Rugby-Star.

Anton Segner reißt die Augen auf, sein linker Oberschenkelmuskel sprengt beinahe die drei Lagen Tape. Ein Gegenspieler hat sich in seiner Hose verkrallt, greift mit rechts um seine Hüfte, hängt sich mit dem gesamten Gewicht dran. Aber Segner schleift ihn einfach mit.

Das Vorstellungsbild des deutschen Rugy-Supertalents auf der Homepage der Auckland Blues ist voller Kraft und Dynamik. Nur die Statistik darüber stimmt nicht mehr: Bei „Debüt“ steht noch ein Strich. Dabei hat der 20-Jährige aus Frankfurt am Wochenende erstmals in der internationalen Eliteliga Super Rugby gespielt - und er ist sogar auf dem Sprung zu Neuseelands legendären All Blacks.