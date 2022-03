FC Bayern: Paul Zipser feiert Comeback nach Hirn-OP - Rückkehr überschattet von Drama um Nick Weiler-Babb

An einem emotionalen Abend, an dem sich alle um Bayern Münchens schwer gestürzten Nick Weiler-Babb sorgten , war die Rückkehr von Basketball-Nationalspieler Zipser nach einer Hirn-OP und 271 Tagen Pause der einzige wirkliche Lichtblick. (NEWS :Alles zur BBL)

Weiler-Babb-Drama hinterlässt Spuren

Der Unfall hinterließ Spuren, die Bayern gingen mit 18 Punkten Rückstand in die Pause. „Viele meiner Spieler waren raus, sie waren nicht mehr da. Die waren wie Hologramme“, so Trinchieri.

Marko Pesic: „Paul ist für mich ein Vorbild“

In der Halbzeit, als eine erste beruhigende Nachricht kam, habe sich sein Team gesammelt. „Und wir haben für ihn gespielt“, so der Trainer. Was bleibt, ist die starke Aufholjagd in Durchgang zwei.