2. Bundesliga: Kolumne von Markus Höhner vor 1. FC Nürnberg - Hamburger SV

Es war am Ende zwar haarscharf, aber der doppelte Glatzel rettete den HSV in die Verlängerung und damit auch ins Elfmeterschießen.

Hamburg SV dreht auch das Elfmeterschießen

Sonntag die schmerzhafte Niederlage gegen Bremen und nun also Elfmeterschießen, wie es sich schließlich gehört für einen HSV in dieser Pokalsaison. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Und auch in diesem lagen sie erst hinten, um dann mit Torwart Daniel Heuer Fernandez als „Man of the Match“ nach den gewonnen Elfmeterschießen in Nürnberg und Köln auch gegen den KSC das Happy End zu schaffen.