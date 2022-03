BVB: Geht die Knauff-Leihe nach Frankfurt doch noch auf?

Der deutsche Rekordmeister wurde von einer massiven Fünferkette empfangen, über die drei Pfeile Filip Kostic, Jesper Lindström und Ansgar Knauff sollte das Leder schnell in die gefährliche Zone getragen werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Knauff-Startelfdebüt gegen den FC Bayern

Die Blicke richteten sich vor allem auf Knauff. Die Winter-Leihgabe stand erstmals in der Startelf der Eintracht. Der erste Eindruck? Durchaus positiv.

Er biss sich dennoch in die Partie rein, leitete einen Abschluss von Filip Kostic ein und zeigte seine emotionale Seite. Nach einer Stunde war es Knauff, der die Anhänger animierte, das Publikum zur Unterstützung aufforderte.

Erster Kontakt zur Eintracht bereits im Oktober

Trotz interessierter Vereine aus dem In- und Ausland nahmen die Verhandlungen mit allen Parteien im Dezember Fahrt auf. Im Optimalfall gibt es bei diesem Deal drei Gewinner.

Die Eintracht, die mit Knauff ihre Ziele erreichen will. Der BVB, der auf einen mit Selbstvertrauen und Spielpraxis ausgestatteten Rückkehrer hofft. Und Knauff selbst, der auf dem Feld stehen und wertvolle Einsatzminuten sammeln möchte.

Deshalb schaut der BVB bei Knauff genau hin

Der Kontrakt des U21-Nationalspielers läuft bei der Borussia noch bis 2024. Eine Kaufoption konnte sich die Eintracht nicht sichern. Knauff ist bis 2023 an die Hessen verliehen.

Um den Druck auf die Frankfurter zu erhöhen, soll die Borussia laut Bild noch eine Option eingebaut haben. Diese Klausel hält offenbar fest, dass die Leihgebühr an die Einsätze von Knauff gekoppelt ist. Je weniger er spielt, desto mehr muss Eintracht an den BVB zahlen.

Doch Knauff will sich diese Spielzeit erarbeiten und am Main viele Akzente setzen. Er hat in Frankfurt zunächst 18 Monate Zeit, den nächsten Karriereschritt zu gehen und seinem großen Idol damit etwas näher zu kommen.