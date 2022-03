Handball: DHB Verliert in EM-Qualifikation gegen die Niederlande

Die Handball-Nationalmannschaft der Frauen startet mit einer bitteren Pleite in das Doppelpack gegen die Niederlande. Vor allem die zweite Hälfte bietet Anlass zur Kritik.

Deutschlands Handballerinnen haben bei ihrem Jahresauftakt einen Überraschungserfolg deutlich verpasst. Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener verlor das erste von zwei EM-Qualifikationsspielen gegen Ex-Weltmeister Niederlande 25:31 (12:10), hat aber weiter gute Chancen auf die Teilnahme am Turnier in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro im November.

Auch je sechs Tore der beiden Kapitäninnen Alina Grijseels und Emily Bölk reichten am Donnerstagabend vor 1718 Zuschauern in Krefeld nicht zum Sieg für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

Das Groener-Team verlor nach der Pause den Faden und entwickelte vor allem im Rückraum viel zu wenig Gefahr. „Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Im ersten Durchgang haben wir es so hinbekommen, wie wir es uns vorgestellt hatten“, erklärte der Bundestrainer nach dem Spiel bei SPORT1 und fügte hinzu: „Aber im zweiten Durchgang kassieren wir 21 Tore. Das ist einfach zu viel.“

Der gute Tag der Torhüterin Katharina Filter blieb so unbelohnt.

Deutschland bleibt weiter auf Rang zwei

In der Tabelle der Qualifikationsgruppe 3 liegt Deutschland (3:3 Punkte) nach nur einem Sieg aus drei Spielen unverändert auf dem zweiten Platz hinter den noch makellosen Niederländerinnen (6:0), die das deutsche Team bereits am Samstag in Rotterdam zum Rückspiel erwarten.