WWE stoppt russischen TV-Deal und schaltet WWE Network in Russland ab

Die Wrestling-Liga WWE schaltet ihr Streaming-Portal in Russland ab und beendet den TV-Vertrag mit dem Gazprom-Tochtersender - anders als die Bundesliga.

WWE stoppt alle Programme in Russland

Wie die Promotion von Showkampf-Mogul und Donald-Trump-Kumpel Vince McMahon am Donnerstag mitgeteilt hat, hat sie ihren TV-Vertrag mit dem russischen Sender Match TV aufgelöst, auch das Streaming-Portal WWE Network wird in Russland mit sofortiger Wirkung abgeschaltet.

Wrestling-Fans in Russland haben damit keine legale Möglichkeit mehr, das WWE-Produkt zu konsumieren - wie WWE in der Mitteilung auch selbst offensiv verkündet.

WWE begründet und erklärt den Schritt in der nur zwei Sätze lange Mitteilung nicht näher, dass der Schritt eine Reaktion auf Russlands international verurteilten Einmarsch in den Nachbarstaat ist, ist jedoch offensichtlich. Die Beweggründe sind im aktuellen Kontext eher als politisch denn als moralisch zu lesen - man bedenke die lukrative Geschäftspartnerschaft von WWE mit dem autoritären Regime in Saudi-Arabien.