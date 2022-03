Davis Cup: Zverev trifft auf Seyboth Wild - Struff gegen Monteiro

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev trifft beim Davis-Cup-Auftakt am Freitag gegen Brasilien in seinem Einzelmatch auf Thiago Seyboth Wild.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev trifft beim Davis-Cup-Auftakt am Freitag gegen Brasilien in seinem Einzelmatch auf Thiago Seyboth Wild. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Anschließend bestreitet Jan-Lennard Struff (Warstein) in Rio de Janeiro für das Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) das zweite Einzelmatch gegen Thiago Monteiro, Brasiliens Nummer eins.

Am Freitag (ab 20.00 Uhr/jeweils Sportdeutschland TV) stehen die ersten beiden Einzel an, in denen die Favoriten aus Deutschland schon die Weichen auf einen Auswärtssieg stellen wollen. Am Samstag (18.00 Uhr) fällt dann die Entscheidung im Doppel und in den verbliebenen zwei Einzeln.