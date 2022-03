FC Bayern: Talent Mosandl geschockt - "Es brach so ziemlich alles zusammen“

Moritz Mosandl durfte in der Vorbereitung bei Julian Nagelsmann reinschnuppern, verletzte sich aber später schwer. Die Diagnose zog ihm kurzzeitig den Boden unter den Füßen weg.

Einmal das Trikot der Profis des FC Bayern tragen, am 17. Juli 2021 ging dieser Traum für Moritz Mosandl in Erfüllung.

Ganz nebenbei war das Testspiel gegen den 1. FC Köln das Debüt von Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie der Münchner. Das ging am Ende zwar mit 2:3 verloren, doch das Erlebnis ist Mosandl, der in der 27. Minute für den verletzten Christopher Scott eingewechselt wurde, nicht mehr zu nehmen.