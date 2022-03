Russlands Fußballverband zieht gegen WM-Ausschluss vor den CAS

Der russische Fußballverband will gegen den Ausschluss von der WM 2022 in Katar vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen.

Der russische Fußballverband will gegen den Ausschluss von der WM 2022 in Katar und sämtlichen internationalen Wettbewerben vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Den Einspruch kündigte der Verband am Donnerstag an.