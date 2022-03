Geiger in Lillehammer zur Halbzeit Dritter - Kobayashi führt

Geiger zufrieden als Dritter - Eisenbichler auf Platz 6

Kraft nicht zu schlagen

Geiger jagt Kobayashi

Auch in der Gesamtwertung der Norwegen-Tournee kletterte Geiger auf Rang drei hinter Kraft und Kobayashi, nach der mäßigen Qualifikation am Mittwoch hatte der DSV-Adler nur auf Rang 14 gelegen.

So lief es bei Schmid und Freund

Constantin Schmid überzeugte am Donnerstag als Zwölfter erneut, auch Ex-Weltmeister Severin Freund (18.) und Stephan Leyhe (26.) landeten in den Punkten. Der in den Weltcup zurückgekehrte Andreas Wellinger verpasste auf der Olympia-Schanze von 1994 als 41. dagegen den zweiten Durchgang.

Weiter geht es ab Freitag am Holmenkollen in Oslo. Der zunächst auf dem Programm stehende Mixed-Team-Wettkampf fließt nicht in die Raw-Air-Wertung ein, die Entscheidung fällt in den insgesamt sechs Sprüngen am Samstag und Sonntag.