Stuttgarter Kickers setzen ein Zeichen für die Ukraine

Statt wie üblich nur in blau aufzulaufen, werden die Spieler blau und gelb tragen. Damit soll an die Nationalfarben der Ukraine erinnert werden. „Wir wollen uns damit den vielfältigen Zeichen, den die große Fußballfamilie derzeit setzt, anschließen“, wird Geschäftsführer Matthias Becher in der Pressemitteilung zitiert.

Stein: Müssen ein Signal setzen

Kapitän Mijo Tunjic bekräftigt, dass der Verein und die Mannschaft damit zeigen will, dass sie in diesen schweren Stunden an die Menschen in der Ukraine denken.