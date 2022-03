Ligue 1: Lionel Messi wütend - ist er nicht bester PSG-Spieler?

Lionel Messi fühlt sich bei Paris Saint-Germain offenbar ungerecht behandelt. Nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League wurde in Frankreich darüber diskutiert, ob Messi der beste Spieler im Kader von Paris Saint-Germain ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Agüero und Fabregas nehmen Messi in Schutz

Messis bisherige Bilanz bei PSG: Zwei Tore und elf Vorlagen in 16 Partien in der Ligue 1, sowie fünf Tore in sechs Spielen in der Königsklasse. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)