Kommt die Super League doch? Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin sollen neuen Anlauf planen

Real, Barca und Juve sollen einen neuen Anlauf bei der Super League planen. Von UEFA-Boss Ceferin gibt es heftige Kritik, auch der La-Liga-Präsident geht die Klubs scharf an.

Sie hat für riesige Aufregung und Proteste gesorgt - und ganz verschwinden will die Super League einfach nicht.

Denn Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin wollen das brisante Projekt offenbar nicht aufgeben. Noch am Donnerstag wollen sie überarbeitete Pläne zur Super League vorstellen, berichtet die Gazzetta dello Sport .

2021 war die Absonderung eines Klub der Superreichen an heftigen Protesten noch krachend gescheitert - auch jetzt gibt es vorab schon heftigen Gegenwind. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Ärger über Super League: „Jetzt benutzen sie einen Krieg“

„Blödsinn“ nannte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Pläne beim Financial Times‘ „Business of Football Summit“ und erklärte: „Es steht den Vereinen frei, ihre eigenen Turniere zu veranstalten, aber sie sollten nicht erwarten, dass sie an den von der UEFA organisierten Turnieren teilnehmen. Sie haben eine Pandemie benutzt, jetzt benutzen sie einen Krieg.“