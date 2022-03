Biathletinnen werden in der Staffel von Kontiolahti Vierte

Die deutschen Biathletinnen können an ihren Erfolg von Olympia nicht anknüpfen. Beim Weltcup in Kontiolahti verpasst die Staffel das Podium knapp.

„Da gibt es keine Ausreden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll“, ärgerte sich Hinz am ZDF -Mikrofon nach ihren Fehlschüssen beim Stehendschießen.

Weltcup findet ohne Russland und Belarus statt

Am Freitag geht es mit der Männer-Staffel weiter, ehe am Wochenende die Sprint-Rennen und die Verfolger auf dem Programm stehen. Danach wird der Olympia-Winter mit den Weltcups in Otepää (Estland) sowie am Holmenkollen in Oslo (Norwegen) abgeschlossen.