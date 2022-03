Novak Djokovic darf nach Impf-Lockerung wohl doch zu French Open

Djokovic spricht Klartext in Impf-Posse

Novak Djokovic kann jetzt wohl doch an den French Open teilnehmen: In Frankreich fallen Beschränkungen für Ungeimpfte.

Aufatmen bei Novak Djokovic: Nach dem Ausweisungs-Eklat um die Australian Open kann der ungeimpfte Weltranglisten-Erste nun wohl doch im Mai an den French Open teilnehmen.

Der französische Premierminister Jean Castex kündigte im Interview mit TF1 Corona-Lockerungen an, die für den Superstar die Lage ändern: Nicht nur die Maskenpflicht im Innenraum fällt, sondern auch die Einlassbeschränkung für Ungeimpfte wird aufgehoben. „Die Situation hat sich dank unserer gemeinsamen Anstrengungen verbessert“, erklärte Castex. ( NEWS: Alles zum Tennis )

Novak Djokovic profitiert von neuen Regeln

Für den ungeimpften Tennis-Star aus Serbien sind das gute Nachrichten. So kann er nun anscheinend doch an dem Major-Turnier teilnehmen, das am 22. Mai beginnt und seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.