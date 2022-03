DFB-Pokal: Felix Zwayer wurde kein Gefallen getan - SPORT1-Kommentar

Und auf einmal tauchte Felix Zwayer wieder in den Twitter-Trends auf.

Zuletzt war es still geworden um den Schiedsrichter, nachdem er infolge der massiven Beleidigungen und Drohungen nach dem Spitzenspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern gut zwei Monate lang kein Fußballspiel gepfiffen hatte.

Seine Rückkehr in den deutschen Profifußball beim Zweitliga-Spiel zwischen Hannover und Darmstadt verlief ebenso geräuschlos wie das Bundesliga-Comeback bei der Partie zwischen Wolfsburg und Hoffenheim.

Nun aber nominierte der DFB ihn ausgerechnet für das mit reichlich Vorgeschichte (Stichwort: Relegation 2015!) beladene DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC - eine „brisante Ansetzung“, wie die Hamburger Morgenpost noch am Mittwochmorgen titelte.

Und prompt stand Zwayer am Mittwochabend wieder im Mittelpunkt!

Zwayer erneut im Mittelpunkt

Dann aber schaltete sich der Video Assistant Referee ein, schickte den 40-Jährigen in die Review Area, wo dieser minutenlang begutachtete, wie Hamburgs Robert Glatzel im Duell mit Karlsruhes Christoph Kobald zu Boden ging. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Das überraschende Ergebnis: Der Elfmeter blieb bestehen - aber zusätzlich zeigte Zwayer nun auch noch Kobald eine Gelbe Karte, was nach einer vorangegangenen Verwarnung in der ersten Hälfte einen Platzverweis bedeutete.

KSC schimpft nach Elfmeter-Entscheidung

Dass es einen Kontakt gab, war unstrittig - aber den gab es auch umgekehrt vom Hamburger gegen den Karlsruher. In der Situation ein eindeutiges Foulspiel zu erkennen, war zumindest höchst fragwürdig.

Zwar vergab Sonny Kittel den fälligen Elfmeter und das mögliche 2:2 - aber der bis dahin überlegene KSC spielte fortan in Unterzahl, kassierte in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich und schied im Elfmeterschießen aus.

Zwayer als Sündenbock

Und wäre das bei einem anderen Schiedsrichter genauso gewesen? In KSC-Kreisen wohl schon - aber die vereinsübergreifende Abneigung, die anschließend nicht nur in den sozialen Netzwerken kursierte, hatte hauptsächlich mit der Person Zwayer und ihrer Vorgeschichte zu tun.

Beleidigungen gegen Zwayer nicht zu rechtfertigen

Die Beleidigungen, Diffamierungen und Drohungen, die auch am Mittwoch wieder gegen Zwayer ausgesprochen und geschrieben wurden, sind dadurch in keiner Weise zu rechtfertigen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Natürlich: Wenn Zwayer weiterhin auf höchstem Niveau Spiele leiten will und soll, kann auch der DFB ihn nicht ewig schützen. Ihm nach all dem Wirbel um die Vorwürfe aus Dortmund und von Jude Bellingham im Besonderen noch in dieser Saison ein solches Spiel zu übertragen, war dennoch ein Eigentor.