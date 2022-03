Tim Steidten: Bayer Leverkusens Perlentaucher - er fand Schick und Co.

Steidten: Bei Werder einst schon Leiter der Abteilung Kaderplanung

Bei Werder arbeitete sich der Norddeutsche mit viel Fleiß vom U8-Scout auf die große Bühne hoch. Als Leiter der Abteilung Kaderplanung und Scouting war Steidten seinerzeit die „rechte Hand“ von Sport-Boss Frank Baumann und maßgeblich an den Transfers von Serge Gnabry (kam vom FC Arsenal), Davy Klaassen (Everton), Thomas Delaney und Ludwig Augustinsson (beide Kopenhagen) beteiligt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

In Leverkusen arbeitet der Ex-Profi (unter anderem Meppen und Werder II) ganz eng mit Rolfes und Sport-Geschäftsführer Rudi Völler zusammen. Steidten, der von einem achtköpfigen Team um den 33 Jahre alte Chefscout Kim Falkenberg unterstützt wird, fliegt um den Globus herum, sichtet Spieler, macht sich Notizen, führt Gespräche. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Mit seinen Transferempfehlungen geht der Kaderplaner, der vor allem schnelle, dynamische und entwicklungsfähige Spieler zu verhältnismäßig moderaten Preisen im Visier hat, auf Rolfes und Völler zu. In den meisten Fällen heben die beiden Macher, die das letzte Wort haben, den Daumen nach oben.

So auch kürzlich bei Azmoun. Den 27 Jahre alten iranischen Nationalspieler, an dem etliche Top-Klubs dran waren, sichtete Steidten mit seinem Team über Monate hinweg in mehreren Spielen von Zenit St. Petersburg. Für die finale Vertragsunterschrift flog der Kaderplaner im Januar sogar ins Zenit-Trainingslager nach Dubai. (FIXE TRANSFERS: Die Wintertransfers der Bundesliga-Klubs)