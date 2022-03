2. Bundesliga: HSV, KSC, St. Pauli und Nürnberg live im Free-TV auf SPORT1

Die DFL terminiert weitere Spieltage der 2. Bundesliga. Damit steht auch fest, welche weiteren Topspiele SPORT1 zeigt. Am Samstag kommt es zunächst einmal zum Duell der Ex-Bundesligisten 1. FC Nürnberg und Hamburger SV.

Damit steht auch fest, welche drei Topspiele SPORT1 vom 2. bis 16. April auf dem Sendeplatz am Samstagabend live im Free-TV präsentiert. Der Countdown beginnt in der Regel um 19.30 Uhr, das Livespiel um 20.30 Uhr.

LIVE auf SPORT1: Gelingt KSC die Revanche?

Den Auftakt macht am Samstag, 2. April, die Partie zwischen Hansa Rostock und Aufstiegsaspirant und Herbstmeister FC St. Pauli, ehe sich eine Woche später im nächsten Aufstiegsduell der 1. FC Nürnberg und Darmstadt 98 messen .

Am 30. Spieltag sehen sich der Hamburger SV und der Karlsruher SC nach dem Duell im DFB-Pokal wieder - nimmt der KSC Revanche nach dem unglücklichen Pokal-Aus? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Pokal-Halbfinalist HSV in Nürnberg gefordert

Am kommenden Samstag steht aber erst einmal das Duell im Aufstiegskampf an: Der Hamburger SV muss sich als Tabellenvierter - drei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 3 - beim Tabellensechsten 1. FC Nürnberg behaupten.

Der HSV ist dabei ein echter Angstgegner für die Franken, die diese Begegnung in der 2. Bundesliga noch nie für sich entscheiden konnten. Auch in der 2. Runde des DFB-Pokals musste der Club in dieser Saison bereits gegen die Norddeutschen die Segel streichen.