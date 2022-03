DEL: Nürnberg verlängert mit Topscorer Sheehy

Stürmer Tyler Sheehy hat seinen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers um ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekannt. Der US-Amerikaner wechselte im vergangenen Sommer nach Nürnberg und ist in seiner ersten Saison in Deutschland mit derzeit 21 Toren und 17 Assists Topscorer der Ice Tigers.