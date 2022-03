Frankfurt bangt um da Costa - und will die Trendwende

Da Costa in Berlin fraglich © FIRO/FIRO/SID

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bangt vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC um den Einsatz von Danny da Costa. Der Außenverteidiger wird laut Trainer Oliver Glasner von Problemen am Schambein geplagt.