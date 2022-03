Katars Geheimoperation: Zwanziger fordert Aufklärung der FIFA

Theo Zwanziger fordert von der FIFA Aufklärung in der Affäre um eine mögliche Einflussnahme durch den WM-Gastgeber Katar auf seine kritische Haltung.

Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger fordert vom Fußball-Weltverband FIFA Aufklärung in der Affäre um eine mögliche Einflussnahme durch den WM-Gastgeber Katar auf seine kritische Haltung. Man müsse von FIFA-Präsident Gianni Infantino "verlangen, dass er diese Vorwürfe verifiziert oder auch nicht", sagte Zwanziger am Donnerstag in Koblenz: "Es kann auch anderen passieren."