Darts-Star "Bully Boy" Smith in der Krise: Vom WM-Finalisten zum Schlusslicht

„Bully Boy“ Michael Smith erlebt bitteres Déjà-vu

Rückblende: Der Bully Boy hatte 2019 bei der PDC-Weltmeisterschaft ein überragendes Turnier gespielt, an seinem größten Triumph schlechthin geschnuppert, um im Finale dann aber doch gegen Michael van Gerwen den Kürzeren zu ziehen. (SERVICE: der Spielplan der Premier League of Darts)

Fortan bekam der Engländer kaum noch etwas aus die Kette, schied bei den Groß-Events stets vorzeitig aus. Smith berappelte sich, langsam aber stetig - und steigerte sich beim jüngsten Jahreshöhepunkt in die Form seines Lebens: Smith pulverisierte mehrere Rekorde auf dem Weg in sein zweites WM-Endspiel. Und scheiterte erneut, diesmal an Peter Wright.

Tabellenletzter der Premier League

In der Cazoo Premier League Darts steht der 31-Jährige auch vor dem 4. Spieltag, in dem es in Exeter nun gegen Joe Cullen gilt (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM), als einziger Akteur noch immer punktlos da, Smith ist Tabellenletzter. (SERVICE: die Tabelle der Premier League of Darts)