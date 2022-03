Fischer vor Wiedersehen mit Kruse: „Wissen, was uns erwartet“

Für Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin ist das Aufeinandertreffen mit Ex-Spieler Max Kruse im Duell mit dem VfL Wolfsburg kein großes Thema. „Wir wissen, was uns erwartet, wir kennen Max“, sagte der Union-Coach am Donnerstag: „Wir fokussieren uns aber in erster Linie auf das Spiel und nicht auf das Wiedersehen mit Max.“