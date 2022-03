Gladbach: Hütter hofft auf den „Best Case“

Borussia Mönchengladbach geht mit immerhin gemilderten Personalsorgen in der Abwehr ins wegweisende Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach geht mit immerhin gemilderten Personalsorgen in der Abwehr ins wegweisende Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Bei Tony Jantschke schaut es so aus, dass er einsatzfähig wäre. Bei Marvin Friedrich wird es sich nicht ausgehen“, berichtete Trainer Adi Hütter am Donnerstag. „Bei Ramy Bensebaini gehen wir davon aus, dass er zumindest teilweise auch spielen kann.“