Bielefeld setzt auf große Fan-Unterstützung

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld geht guten Mutes und ohne Personalprobleme in das enorm wichtige Heimspiel gegen den FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). Alle Spieler stünden zur Verfügung, berichtete Trainer Frank Kramer am Donnerstag.