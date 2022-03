Biathlon LIVE aus Kontiolahti: Damen-Staffel heute im TV, Stream & Ticker

Nach der starken Staffel bei Olympia wollen die deutschen Damen auch im Weltcup erfolgreich sein. Wegen des Krieges in der Ukraine fehlen Ukrainer, Russen und Belarussen.

Die deutsche Damen-Staffel versucht beim Weltcup im finnischen Kontiolahti an ihren Erfolg bei den Olympischen Spielen in Peking anzuknüpfen.

Ab 14.30 Uhr will das Quartett um Olympiasiegerin Denise Herrmann wieder das Podest zu erreichen und den dritten Platz von Olympia sogar noch einmal zu steigern. (Das Staffelrennen der Damen ab 14.30 Uhr LIVE im LIVETICKER)

Neben der 33-jährigen Herrmann, die in Peking Gold im Einzelrennen gewonnen hatte, sind in Finnland auch die drei anderen mit Olympiabronze dekorierten Staffelmitglieder Vanessa Hinz, Vanessa Voigt und Franziska Preuß am Start.