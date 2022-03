"Mittendrin im Horror": Ex-Werder-Spieler Abdullah Dogan saß in der Ukraine fest

Eigentlich wollte Abdullah Dogan einen Vertrag in der Ukraine unterschreiben. Doch plötzlich war er im Krieg in Angst und Schrecken. Bei SPORT1 spricht der Ex-Werder-Profi darüber.

Es waren Tage der Angst und Ungewissheit für den Fußballer, der seine Karriere in der Jugend von Werder Bremen begann. 2016 wurde er bei den Grün-Weißen Profi. Am Mittwochabend landete der 25-Jährige in Hamburg und brachte sich so in Sicherheit.