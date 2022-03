FC Bayern: Salihamidzic verpasste ihm Spitznamen - die Geschichte von Louis Ngwat-Mahop

Scharfe Kritik an Bayern: "Statt Verstärkung kam Sabitzer!"

Den Durchbruch hat Louis Ngwat-Mahop beim FC Bayern München nicht geschafft. Und doch denkt der heute 34-Jährige bis heute an die Zeit an der Säbener Straße zurück.

2006 kam er aus seiner Heimat Kamerun zum Rekordmeister. Der Kontakt lief über einen Spielerberater mit dem Namen Yalla Krüger, der Beziehungen zu Franz Beckenbauers Sohn hatte. Krügers Cousin lebte zu diesem Zeitpunkt in Kamerun. „Dort hat er mich zufällig spielen gesehen und Yalla von mir erzählt“, erzählte Ngwat-Mahop bei Spox und Goal . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ngwat-Mahop erzählt von Disco-Besuch mit Hummels

Nach dem Training habe Gerland zu Krüger gesagt, dass ihm Ngwat-Mahops Körpersprache nicht gefalle, „weil ich den Kopf immer hängen lasse. In Deutschland heißt das, dass man müde oder traurig ist - aber das war ich gar nicht. Am zweiten Tag habe ich meinen Kopf ganz hochgehalten.“

Dort lernte er auch den jungen Mats Hummels kennen, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls für die Bayern-Reserve kickte. „Einmal kam Mats Hummels mit zwei anderen Mitspielern zu mir und meinte: ‚Komm‘ Louis, heute gehen wir zusammen in die Disco! Du musst mitkommen!‘ Dann waren wir tatsächlich in der Disco.“

Den Abend hat Ngwat-Mahop in guter Erinnerung. „Wir haben viel getanzt. Mats konnte super tanzen. Es war ein lustiger Abend.“ Nach dem Training seien sie zudem manchmal gemeinsam ins Restaurant gegangen.

Salihamidzic verpasst Ngwat-Mahop Spitznamen

Bayern-Aus wegen gefälschtem Pass

Ngwat-Mahop feierte in dieser Saison sogar sein Bundesliga-Debüt, am 33. Spieltag wurde er für die letzten zwei Minuten gegen Energie Cottbus eingewechselt. Es blieben seine einzigen, nach nur einem Jahr war Schluss in München – und das nicht freiwillig.